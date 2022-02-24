В вечернем Харькове неспокойно. На улицах выключено освещение, слышна канонада, периодически доносятся отголоски стрельбы из стрелкового оружия.

Город погружен во тьму, освещение - лишь в некоторых окнах жилых домов.

Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины. Взрывы и стрельбу слышат жители многих украинских городов. "Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые решения приняты", - заявил Путин.

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня около 15 часов в Харькове власти призвали жителей города спуститься в метро из-за угрозы обстрелов.

Также мы писали, что под Харьковом и на Донбассе идут тяжелые бои. "Трудные бои ведутся в Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил, где противник понес потери в живой силе и технике", - говорится в сообщении ВСУ.

Кроме того, мы информировали, что Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией.

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