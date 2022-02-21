Сегодня, 21 февраля, в расположенном в Луганской области городе Счастье в результате обстрелов взорвалась автозаправочная станция.

Об этом сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Тelegram-канале.

Геращенко утверждает, что обстрел велся со стороны "ЛНР".

Ранее стало известно, что из-за обстрелов в Счастье утром в понедельник была остановлена Луганская тепловая электростанция. Очевидцы опубликовали видео, на котором заметен густой дым, который идет со стороны электростанции.

Напомним, 18 февраля главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что гуманитарный конвой Красного Креста попал под обстрел на КПВВ "Счастье", однако потом сообщение было исправлено. В новой версии указано, что под обстрел попала колонна с гуманитарной помощью Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Обострение на Донбассе началось утром 17 февраля и продолжается до сих пор. За ходом событий мы следим в обновляемом материале. События, между тем, развиваются весьма стремительно - в "ЛДНР" объявили всеобщую мобилизацию и начали эвакуировать мирных жителей в Россию. К чему идет стремительно развивающаяся ситуация проанализировала "Страна".