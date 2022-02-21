Так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин, который объявил о всеобщей мобилизации заявил, что ситуация в "республике" становится критической. Он призвал мужчин прийти в военные комиссариаты.

Об этом Пушилин написал в своем Тelegram-канале.

"Украина ведёт массированные обстрелы нашей территории, в городах и населённых пунктах активизировались украинские диверсионные группы", - написал он.

В связи с этим он призвал всё мужское население, "всех способных держать оружие в руках — прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей и нашего Отечества".

Стоит отметить, что то не первый подобный призыв Пушилина.

Отметим, что Украина отрицает планы по наступлению, а также обстрелы территории "ЛДНР".

Напомним, 17 февраля на Донбассе началось обострение, которое продолжается и сегодня. 18 февраля в "ЛДНР" объявили о начале эвакуации жителей в Россию, а уже на следующий день Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации мужчин от 18 до 55 лет..

Вслед за ним подобный указ подписал и "глава ЛНР" Леонид Пасечник. Однако в "ЛНР" мужчинам в этом возрастном диапазоне запретили выезжать за пределы "республики", а в указе "главы ДНР" Дениса Пушилина запрета на выезд для мужчин нет. В "ЛНР" также объявили добровольную мобилизацию мужчин старше 55 лет.

Как происходит массовая мобилизация в "ДНР" и "ЛНР" подробно писала "Страна".

В свою очередь Олеся Медведева в своем блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказывала, что происходит на Донбассе и в общем вокруг Украины: