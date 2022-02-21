"Глава ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ" о мобилизации мужчин старше 55 лет. В отличие от более молодых жителей "республики", для них она будет добровольной.

"Указ" был подписан в понедельник, 21 февраля.

"Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке", - сказано в документе.

Напомним, 17 февраля на Донбассе началось обострение, которое продолжается и сегодня и за которым мы следим в обновляемом материале. Уже 18 февраля "главы" "ЛНР" и "ДНР" объявили о начале эвакуации жителей в Россию, а на следующий день в обеих "республиках" объявили всеобщую мобилизацию мужчин от 18 до 55 лет.

При этом в "ЛНР" мужчинам в этом возрастном диапазоне запретили выезжать за пределы "республики", а в указе "главы ДНР" Дениса Пушилина запрета на выезд для мужчин нет.

О том, как проходит массовая мобилизация в "ДНР" и "ЛНР" подробно рассказывала "Страна".

Также мы сообщали, что в "ЛНР" заявили о гибели двух мирных жителей и разрушении жилых домов в результате обстрелов.

Спецкор "Страны" Олеся Медведева в своем блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказывала, что происходит на Донбассе и в общем вокруг Украины: