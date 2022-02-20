Появились новые видео из Луганска, где сегодня, 20 февраля, заявили о резком обострении на фронте.

На одном видео слышна канонада, на втором - ведется агитация за мобилизацию.

Официальных комментариев относительно ситуации пока не поступало. О возможных повреждениях городской инфраструктуры также не сообщается.

Напомним, что в "Народной милиции ЛНР" заявили, что Вооруженные силы Украины открыли огонь из артиллерийских орудий по всей линии соприкосновения. При этом Украина отрицает планы по наступлению на Донбассе. Так, министр обороны Алексей Резников снова повторил о том, что Вооруженные силы Украины не планируют никаких наступлений на Донбассе.

Ранее мы писали, что в России ожидают "наступление ВСУ на Донбассе" в сторону Луганска и Донецка в ночь на понедельник, 21 февраля.

"Страна" подробно рассказывала о том, как проходит массовая мобилизация в "ДНР" и "ЛНР".

Также мы внимательно следим в обновляемом материале за тем, что происходит на Донбассе.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганской областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".