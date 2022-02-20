Прибывшие в Польшу американские солдаты начали учения вблизи границы с Украиной.

Об этом 20 февраля написал в своем Твиттере министр национальной обороны польской республики Мариуш Блащак.

"На выходных солдаты 18-й механизированной дивизии начали на юго-востоке Польши совместные учения с американскими солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии (армии США - Ред.)", - сказано в посте Блащака.

Глава Пентагона Ллойд Остин распорядился об отправке трех тысяч американских военнослужащих в Польшу, а также отдельной группы в Румынию. Решение министра одобрил Джо Байден. По словам пресс-секретаря Минобороны США Джона Кирби, США не будут перебрасывать свои войска из Польши в Украину, но военные могут оказать содействие при эвакуации.

Первая группа американских десантников, отправленных для усиления восточного фланга НАТО, прибыла в Польшу 5 февраля. Самолет с ними прилетел в польский аэропорт Ясенка под Жешувом.

На следующий день министр национальной обороны Польши Блащак сообщил, что прибывшие дополнительные силы армии США будут размещены в юго-восточной части Польши, а именно недалеко от украинской границы.