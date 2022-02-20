В связи с "нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе" президенты России и Беларуси решили продолжить совместные учения, которые должны были завершиться 20 февраля

Об этом заявил министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин, выступая перед журналистами.

По его словам, в ходе учений будут тщательно проработаны этапы обороны Союзного государства, которые не были охвачены с такой степенью детализации учебными вопросами предыдущего периода проверки.

"В целом, ее направленность останется неизменной – она призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ", - сказал Хренин.

Также он заявил, что Европу целенаправленно "подталкивают к войне".

"В Европе очень сильно запахло порохом, её целенаправленно подталкивают к войне", — заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Напомним, ранее мы разбирались, что означает эвакуация и обострение на Донбассе.

Также "Страна" следит за событиями вокруг Донбасса в режиме онлайн.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганской областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".