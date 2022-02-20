В России ожидают "наступление ВСУ на Донбассе" в сторону Луганска и Донецка в ночь на понедельник, 21 февраля.

Об этом со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого сообщает ТАСС.

"Правый сектор", ВСУ делают проходы, все больше, в сторону Луганска и Донецка. Это говорит о том, что в ближайшее время, в эту ночь, по этим проходам будут усилены наступления. Происходит то, о чем говорило руководство "ДНР". На той стороне не уходят от желания начать широкомасштабные боевые действия: все эти прорывы были в местах, где предыдущую ночь, используя тяжелую артиллерию, делали проходы в минных полях", - сказал Водолацкий.

Напомним, вчера в "ДНР" обнародовали "план наступления ВСУ на Донбассе" в день "Д".

Отметим, что в СНБО Украины отрицают любые планы наступления на Донбассе и говорят о провокациях.

Кроме того, вчера главком ВСУ заявил о возможных терактах на Донбассе с целью обвинения Украины.

"Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на Донбассе.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганской областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".