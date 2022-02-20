Вслед за министром обороны Алексеем Резниковым главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный снова повторил, что украинская армия не планирует наступление на Донбассе, однако предупредил о возможных терактах и провокациях.

Об этом Валерий Залужный сообщил в Facebook в субботу, 19 февраля.

"В очередной раз подчеркиваем, что Украина не планирует никаких наступательных действий на Донбассе. За последние дни обострения со стороны противника не было ни одной жертвы ни среди мирного населения, ни среди военных наемников", - заявил главком ВСУ.

Залужный рассказал, что на территориях "ЛДНР" готовятся теракты с целью обвинения Украины.

"Дезинформируя общество о задержании якобы украинских ДРГ, противник раскрывает собственные планы, среди которых – минирование мостов и путей, по которым оккупационная администрация вывозит мирных жителей на территорию РФ, минирование автомобилей, жилых домов и общественных объектов. Под особой опасностью находятся автобусы и поезда с детьми-сиротами и пожилыми людьми, вывозимыми по известным и запланированным ими графикам и маршрутам", - написал в Facebook главком ВСУ.

Напомним, что "глава ДНР" объявил о начале эвакуации, его примеру последовал и "глава ЛНР".

Тем временем, генсек ОДКБ предложил ввести войска организации на Донбасс, но при согласии Украины и с одобрения Совета безопасности ООН.

"Страна" подробно разбиралась в том, что происходит и почему из Донецка и Луганска массово уезжают люди.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганской областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".