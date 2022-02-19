Министр обороны Алексей Резников снова повторил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не планируют никаких наступлений, но в то же время не позволят безнаказанно обстреливать позиции украинских войск и населенные пункты.

Об этом Алексей Резников написал в Facebook в субботу, 19 февраля.

"Вооруженным силам Украины предоставлены все необходимые приказы о действиях в случае опасности для наших бойцов и граждан. Мы не планируем никаких наступлений, но и не позволим безнаказанно обстреливать позиции наших войск и мирные населенные пункты", - заявил глава Минобороны.

Резников добавил, что по состоянию на 17:00 в результате обстрелов в Донбассе погибли два украинских военнослужащих, пятеро получили ранения.

Напомним, что 17 февраля утром на Донбассе началось обострение, "ЛДНР" и штаб ООС обвинили друг друга в обстрелах. Кроме того, зафиксировали увеличение обстрелов и в ОБСЕ.

На следующий день обострение продолжилось, а в "ЛДНР" заявили об обстрелах окраин Луганска и Донецка.

Также сообщалось, что "глава ДНР" объявил о начале эвакуации, его примеру последовал и "глава ЛНР".

Тем временем, появилось видео о том, как глава МВД Украины Монастырский попал под обстрел на Донбассе.

"Страна" подробно разбиралась в том, что происходит и почему из Донецка и Луганска массово уезжают люди.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".