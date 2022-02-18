Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что все, что нужно сделать Киеву, - это сесть за стол переговоров с "ЛДНР", и чем раньше это произойдет, тем будет лучше.

Об этом глава российского государства заявил во время пресс-конференции со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Констатировали с президентом Белоруссии, что залог восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряженности вокруг этой страны, является выполнение минских договоренностей. Все, что нужно сделать Киеву, - это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать, политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению этого конфликта", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Лукашенко.

Глава РФ добавил, что "чем раньше это произойдет, тем лучше".

В свою очередь Лукашенко заявил, что президенты обсуждали совместный ответ Москвы и Минска на "агрессивные действия Запада".

По его словам, нагнетание напряженности не зависит уже от Украины, а раскручивают его на Западе. И если разразится война, она может затянуть в эту воронку весь континент.

"Также Лукашенко сказал, что с Донбасса уже бегут люди, имея в виду, видимо, объявленную Пушилиным эвакуацию", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее мы писали о том, что на Донбассе началось обострение. "ДНР" и "ЛНР" сообщили о массированных минометных и артиллерийских обстрелах их территории.

В штабе ООС также обвинили противника в обстрелах. И заявили, что огонь ведется по школам и детсадам. "Страна" в обновляемом материале следит за развитием событий на Донбассе.

Также мы сообщали, что в пятницу, 18 февраля, на Донбассе продолжают стрелять, в "ЛДНР" заявили об обстрелах окраин Луганска и Донецка. Кроме того, сегодня гуманитарный конвой Красного Креста попал под обстрел на КПВВ "Счастье" из крупнокалиберного пулемета.

Журналист "Страны" Олеся Медведева разбиралась, чем обусловлено обострение на Донбассе.