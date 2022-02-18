Гуманитарный конвой Красного Креста попал под обстрел на КПВВ "Счастье" из крупнокалиберного пулемета.

Об сообщает главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в Facebook.

"Сегодня около 12:00 российские оккупационные войска обстреляли КПВВ Счастье, который находится в Луганской области, в это время там проходила проверку Госпогранслужба гуманитарного конвоя Международного комитета Красного Креста, которая покидала неподконтрольную территорию", - говорится в сообщении.

Как утверждается, обстрел был произведен из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (3 выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из н.п. Веселая Гора.

Четыре автомобиля из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне.

Потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил нет.

Отметим, что указанный населенный пункт Веселая гора находится на неподконтрольной территории, по другую сторону реки Северский Донец от находящегося под украинским контролем Счастья.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Донбассе началось обострение. "ДНР" и "ЛНР" сообщили о массированных минометных и артиллерийских обстрелах их территории.

В штабе ООС также обвинили противника в обстрелах. И заявили, что огонь ведется по школам и детсадам. "Страна" в обновляемом материале следит за развитием событий на Донбассе.

Также мы сообщали, что в пятницу, 18 февраля, на Донбассе продолжают стрелять, в "ЛДНР" заявили об обстрелах окраин Луганска и Донецка.

Кроме того, глава Минобороны Резников заявил, что Киев не планирует силовых действий на Донбассе или в Крыму.

Журналист "Страны" Олеся Медведева разбиралась, чем обусловлено обострение на Донбассе.