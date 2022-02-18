Сегодня утром, 18 февраля, в Донецкой области произошел артиллерийский обстрел возле железнодорожной станции "Скотоватая". В связи с этим временно ограничено движение поездов до станции "Фенольная".

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой железной дороги на своей странице в Facebook.

Артобстрел начался около 08:00 неподалеку от станции "Скотоватая". На этом участке проходят ремонтно-восстановительные работы.

"Но даже после предоставления гарантий о прекращении огня, соблюдать их на неподконтрольной территории не стали", - сказано в сообщении.

В следствии обстрела все ремонтные работы были остановлены, а работников доставили в убежища.

"В связи с непредсказуемой ситуацией и возможными новыми обстрелами, Донецкая железная дорога вынуждена временно ограничить движение пригородных пассажирских и грузовых поездов до станции "Фенольная",- указано в сообщении.

Напомним, обострение на Донбассе началось еще вчера утром и продолжается сегодня. "Страна" следит за развитием событий в обновляемом материале.

Почему обострение началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, разобралась Олеся Медведева в новом выпуске своего блога: