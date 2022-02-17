Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине назвало Российскую Федерацию агрессором после обстрела населенного пункта Станица Луганская. В своем заявлении американское дипломатическое ведомство назвало обстрел - "российским".

Об этом стало известно из публикации в Twitter.

"Российский обстрел Станицы Луганской, на контролируемой украинским правительством территории Донбасса, ударил по детскому саду, где ранены двое воспитателей, и отключил электричество в поселке. Агрессор на Донбассе понятен - Россия. Эта атака, как и многие другие, чудовищное нарушение Минских соглашений и снова показывает, как Россия пренебрегает жизнями гражданских по обе стороны линии разграничения", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, сегодня утром, 17 февраля, под обстрел попал населенный пункт Станица Луганская, который находится на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Украинская сторона обвиняет в случившемся "ЛНР".

В свою очередь в "ЛДНР" обвиняют украинскую сторону в обстрелах Донецка, Горловки и населенных пунктов в "ЛНР". Также в "ЛНР" заявили о том, что украинская сторона сама организовала "постановочный" обстрел школы и детсада.