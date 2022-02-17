В "Народной милиции ЛНР" обвинили украинскую сторону в "постановочных" обстрелах гражданской инфраструктуры на подконтрольной Украине территории.

Там связывают возникшее обострение ситуации с визитом президента Украины Владимира Зеленского на Донбасс, а также утверждают, что "президент Украины лично отдал указания на эскалацию конфликта".

Также "народная милиция" обвиняет Украину в подготовке диверсионных групп и заявляет, что над Луганском готовятся сбрасывать с БПЛА замаскированную под бытовые вещи взрывчатку.

Напомним, украинская сторона обвиняет "ЛНР" в обстреле детского сада в Станице Луганской и школы в Врубивке. Согласно предварительным данным, один из снарядов попал в здание детского сада, ранения получили два мирных жителя. Украинские военные эвакуировали людей в убежище.

В свою очередь в "ЛДНР" обвиняют украинскую сторону в обстрелах Донецка и Горловки, а также населенных пунктов в "ЛНР".

Также мы сообщали, что 17 февраля Зеленский на катере направился в зону ООС на Донбассе. Он прибыл в Мариуполь накануне - 16 февраля.

"Страна" в обновляемом материале следит за тем, как разворачиваются события на Донбассе.