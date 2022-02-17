Украина инициирует внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и консультаций рабочей подгруппы по вопросам безопасности, чтобы обсудить обострение ситуации на Донбассе, в частности речь пойдет о нарушении режима прекращения огня.

Об этом стало известно из публикации Украинской делегации в ТКГ на странице в Facebook.

"Украинская делегация обратилась к представителю ОБСЕ в ТКГ относительно безотлагательного созыва внеочередных консультаций рабочей группы по вопросам безопасности, а также внеочередного заседания ТКГ", - говорится в сообщении.

Делегация объясняет, что их внеочередной заседание ТКГ необходимо для того, чтобы такие провокации не могли стать поводом для эскалации.

"Мы предлагали и предлагаем привлечение представителей стран Нормандского формата к участию во всех механизмах, осуществляющих мониторинг и верификацию соблюдения режима прекращения огня. Мы готовы к дальнейшей работе в переговорном формате для прекращения нарушений и восстановления режима тишины, ведь только при условии установившегося прекращения огня возможно дальнейшее движение по гуманитарным, социальным и политическим вопросам с целью мирного урегулирования конфликта на украинском Донбассе", - резюмировали в Украинской делегации ТКГ.

Напомним, сегодня утром, 17 февраля, под обстрел попал населенный пункт Станица Луганская, который находится на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Украинская сторона обвиняет в случившемся "ЛНР".

В свою очередь в "ЛДНР" обвиняют украинскую сторону в обстрелах Донецка и Горловки, а также населенных пунктов в "ЛНР". Также в "ЛНР" заявили о том, что украинская сторона сама организовала "постановочный" обстрел школы и детсада.

"Страна" в обновляемом материале следит за тем, как разворачиваются события на Донбассе.