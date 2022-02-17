Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США видят, как некоторые российские войска "медленно приближаются к украинской границе, пополняя запасы донорской крови".

Об этом министр обороны США сказал на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО, пишет News.ru.

У кого российские войска "берут кровь", чтоб "пополнять запасы" Остин не уточнил.

Среди прочего он сказал, что США встревожены нынешним обострением на Донбасс и изучают детали.

"Эти сообщения, безусловно, вызывают озабоченность. Мы по-прежнему собираем информацию о деталях произошедшего", - сказал Остин.

Между тем, на Донбассе началось обострение, за которым "Страна" следит в обновляемом материале.

Утром в "ЛДНР" заявили об обострении ситуации на Донбассе и обвинили ВСУ в обстрелах. В ОБСЕ также зафиксировали многочисленные обстрелы.

Позже в штабе ООС сообщили об обстреле Станицы Луганской, один из снарядов попал в детский сад. Кроме того противник обстрелял село Вербовка в Луганской области и один из снарядов угодил во двор лицея, в котором были ученики.

Также мы подробно проанализировали, почему на Донбассе произошло обострение и к чему это может привести.