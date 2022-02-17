Сегодня утром, 17 февраля, в Луганской области противник обстрелял поселок Вербовка, который расположен возле Попасной. Один из снарядов попал во двор лицея, внутри которого находились 30 учеников и 14 человек персонала.

Об этом сообщает Попаснянская военно-гражданская администрация в Facebook.

"Сегодня около 10:25 произошел обстрел со стороны временно оккупированной территории по населенному пункту пгт. Врубовка, в результате чего один из снарядов попал во двор Врубовского лицея Попаснянской городской территориальной общины", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в момент обстрела внутри лицея находились 30 учеников и 14 сотрудников. По состоянию на 11:10 8 учеников и 2 сотрудника находились в подвале лицея, остальных детей забрали родители.

На фото с места происшествия видна воронка в земле, судя по снимкам, пострадало остекление на первом и втором этаже учебного заведения.

Кроме того, пострадал частный дом на улице Центральной и была повреждена коммунальная инфраструктура. 70 квратир в многоэтажных домах и 96 частных домов остались без газоснабжения.

В "ЛНР" опровергают обстрелы гражданских объектов и обвиняют украинскую сторону в их "постановке".

Ранее сегодня в штабе ООС сообщили об обстреле Станицы Луганской, один из снарядов попал в детский сад. В результате обстрела пострадали двое людей.

Напомним, ОБСЕ утром в четверг фиксирует многочисленные обстрелы на Донбассе.

Также мы писали, что в "ЛДНР" заявили об обострении ситуации на Донбассе и обвинили ВСУ в обстрелах.

"Страна" следит за происходящим на Донбассе в обновляемом материале.