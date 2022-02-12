В штабе Операции объединенных сил (ООС) заявили, что не обстреливали неподконтрольных территорий на Донбассе. Так в Киеве прокомментировали сообщения, которые распространили Telegram-каналы в субботу, 12 февраля, о взрыве в районе Донецка.

Комментарий появился на странице штаба ООС в Facebook.

"ВСУ придерживаются режима прекращения огня, не планировали и не совершали никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка. Наблюдатели ОБСЕ также подтверждают отсутствие обстрелов со стороны ВСУ. Артиллерийские подразделения находятся в районах отведения военных сил", - говорится в собщении штаба ООС.

Кроме того, в Вооруженных силах Украины не подтвердили, что взрыв имел место.

В самой же "ДНР" сообщили, что взрыв произошел на подконтрольной Украине территории.

Напомним, что в Донецке 12 февраля жители Киевского и Куйбышевского районов услышали мощный взрыв. "Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что взрыв произошел на территории, подконтрольной Украине.

Также распространялись слухи о начале боевых действий в Горловке, но в "республике" их опровергли.

Ранее мы писали, что "глава ДНР" Пушилин заявил, что ВСУ могут вскоре начать наступление на Донбассе и допустил военный ответ России.

"Страна" сообщала о заявлении "ДНР", что украинский генштаб завершил разработку плана наступления на Донбассе.