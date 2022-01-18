"Глава ДНР" Денис Пушилин, который ранее говорил о наличии у Киева химического оружия, заявил о готовности отреагировать на его применение.

Об этом он сказал в эфире радио, пишет ТАСС.

Сейчас "глава ДНР" Денис Пушилин и "глава Народного совета ЛНР" Денис Мирошниченко находятся на территории Крыма. Пушилин заявил о готовности реагировать на химическую атаку со стороны Киева.

"У нас есть информация, и министр обороны (РФ Сергей - Ред.) Шойгу заявлял, что химическое оружие может быть использовано для провокации. Причем не обязательно на территории Донецкой и Луганской народных республик, оно может быть использовано на территории самой Украины с последующим обвинением нас или России... Мы готовы к любого рода действиям со стороны Украины", - заявил Пушилин.

В свою очередь Денис Мирошниченко заявил, что в "ЛНР" "привыкли к встряскам и событиям, которые происходят на территории".

Напомним, в декабре прошедшего года Сергей Шойгу заявил, что в Донецкой области работают представители американских частных военных компаний (ЧВК), а в Авдеевку и Красный Лиман и доставили резервуары с химикатами для провокаций.

Также сообщалось, что в Минобороны Украины такие заявления назвали "информационным прикрытием России для дальнейших провокаций ее войск на территории Украины".