Так называемый "глава ДНР" Денис Пушили заявил, что на территории Украины находится химическое оружие и нет гарантий, что Киев не применит его на Донбассе.

Об этом Пушилин сказал в эфире российского телеканала, пишет "РИА Новости".

"Химическое оружие присутствует уже на территории Украины, будет использовано или нет, здесь вопрос времени. Я очень надеюсь на то, что освещение в СМИ, призывы, - и с нашей стороны в том числе, - они возымеют свое действие, и Украина не пойдет на этот очень серьезный и противоправный шаг", - сказал он.

Напомним, несколько дней назад в Министерстве обороны России заявили, что в Донецкой области работают представители американских частных военных компаний, а в Авдеевку и Красный Лиман и доставили резервуары с химикатами.

В Минобороны Украины такие заявления назвали информационным прикрытием России для дальнейших провокаций ее войск на территории Украины".

После этого, в "ДНР" заявили, что американцы привезли на Донбасс химическое оружие, которое вызывает паралич, а также обвинили Киев в намерении отравить питьевую воду для неподконтрольного Донбасса.