В "ДНР" в очередной раз заявили, что Украина готовит наступление на неподконтрольном Киеву Донбассе и украинский генеральный штаб завершил разработку плана наступательной операции, и его скоро передадут на согласование в Совет национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя "Народной милиции ДНР".

"По данным нашей агентурной разведки украинским генеральным штабом завершена разработка плана наступательной операции на Донбассе. О его подготовке мы ранее уже сообщали", - сказал собеседник издания.

Он также утверждает, что на этой неделе должно состояться совещание под руководством начальника генштаба вооружённых сил Украины с участием командующего операций объединенных сил Украины и командующих оперативно-тактическими группировками "Север" и "Восток", в ходе которого будет представлен данный план.

Отметим, что Украина регулярно опровергает планы наступления на Донбассе.

Напомним, за последнее время от так называемых представителей "ЛДНР" неоднократно звучали заявления о том, что Киев готовит наступательные операции.

Также сообщалось, что Россия предупредила о жестком ответе на наступление ВСУ на Донбассе.