Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главным требованием России являются прямые переговоры с "ЛНР" и "ДНР". Однако он заявил, что они не состоятся.

Об этом он заявил в ходе брифинга в четверг, 27 января.

Кулеба сказал, что цель России состоит в том, чтобы таким образом снять с себя всякую ответственность за происходящее на Донбассе, выставив себя не как участника конфликта.



"Этого не случится, это вопрос принципа", - сказал глава внешнеполитического ведомства Украины на соответствующий вопрос.

По его словам, "прямые переговоры с боевиками" не предусмотрены Минскими соглашениями.

"Это конфликт между Украиной и Россией, вылившийся в российскую агрессию, и мы будем вести переговоры с ними", - сказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что прямых переговоров с "ЛДНР" не будет.

Также "Страна" спросила у народных депутатов, нужны ли Киеву переговоры с "ЛДНР". Мнения нардепов разошлись. Кто-то считает, что такие переговоры могут дать эффект, другие же говорят, что сейчас идти на переговоры не нужно.