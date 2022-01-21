У Кремле обратили внимание на идею Турции пригласить на встречу РФ и Украины в Стамбуле представителей Донбасса и назвали ее "очень важным элементом".

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает "Интерфакс".

"Мы слышим заявления, которые звучат из Анкары. Можно приветствовать любые усилия по урегулированию ситуации в Украине. Мы также слышали заявления о том, что наши турецкие коллеги готовы пригласить представителей Донбасса. Это важный очень элемент, и мы обратили на это внимание. Интересно было бы узнать в этом контексте, обратили ли на это внимание украинские оппоненты, и как они к этому относятся", - сказал Песков.

Напомним, ранее мы писали, что президент Турции Реджеп Эрдоган предложил российскому и украинскому коллегам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести переговоры в Турции, чтобы обсудить разногласия.

Также мы сообщали, что Дмитрий Песков, комментируя предложение провести переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции, заявил, что Россия будет приветствовать инициативу Турции, если та сподвигнет Украину к выполнению "Минска-2".

Впрочем, Песков также сказал, что никакой подготовки к двусторонней встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, провести которую предложил президент Турции Эрдоган, не ведется.