Вероятно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который считает нереальной возможность вторжения России, приедет с визитом в Украину уже 3 февраля.

Об этом сообщает CNN Türk.

3 февраля отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Украиной и Турцией и в этот день Реджеп Тайип Эрдоган может приехать в нашу страну с визитом.

Ожидается, что в рамках визита в Украину президент Турции проведет встречу тет-а-тет с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Президент Эрдоган, который, как ожидается, отправится в Украину с большой делегацией, будет председательствовать на 10-м заседании стратегического совета высокого уровня со своим коллегой Зеленским", - сказал пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

Кроме того, ожидается, что по итогам встречи делегации Турции и Украины подпишут соглашения и меморандумы о взаимопонимании по согласованным вопросам. Указано, что соглашения будут носить оборонный характер.

Напомним, Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Зеленскому провести переговоры в Турции, чтобы обсудить разногласия.

Также сообщалось, что в Кремле отреагировали на инициативу Эрдогана.