Москва приветствует усилия любых стран по урегулированию ситуации в Украине. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя предложение провести переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции, которое уже не первый раз исходит от президента этой страны Реджепа Эрдогана.

По словам Пескова, Россия будет приветствовать инициативу Турции, если та сподвигнет Украину к выполнению "Минска-2".

"Основные разногласия связаны с пробуксовкой процесса выполнения Минских соглашений со стороны Украины. Если Турция может сподвигнуть их на выполнение (этих - Ред.) договоренностей, то это можно только приветствовать. Место проведения встречи вторично", - заявил Песков.

Напомним, в ноябре-декабре Эрдоган трижды предлагал стать посредником между Россией и Украиной.

После этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова и глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировали на предложение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана стать посредником между Украиной и РФ. Фактически Москва отвергла такую возможность.