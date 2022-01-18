Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал нереалистичной перспективу вторжения России на территорию Украины.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

По словам турецкого президента, для того, чтобы Россия решилась на такой шаг, ей необходимо пересмотреть ситуацию в мире и в своей внутренней политике.

Кроме того, Эрдоган заявил, что война, как явление, должна быть стерта из политической практики. По его словам, Россия и Украина не решатся на силовое противостояние друг с другом.

Между тем, из-за того, что Россия продолжает накапливать свои войска у украинской границы, в Польше заговорили о том, что нужно быть готовыми к вторжению Российской Федерации в нашу страну в ближайшие дни.

Также "Страна" сообщала о том, что у Соединенных Штатов Америки есть достоверные данные о подготовке Россией спецоперации "под чужим флагом", которая должна была создать повод для военного вторжения в Украину.

В свою очередь в Кремле придерживаются своей политики - полное отрицание о какой-либо готовности или планировании вторжения в Украину. Недавно пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал слухи в западных изданиях о вероятных готовящихся провокациях Российской Федерации на территории Донбасса голословными и ничем не подтвержденными.