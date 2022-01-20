Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что никакой подготовки к двусторонней встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, провести которую предложил президент Турции Эрдоган, не ведется.

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на комментарий представителя Кремля Дмитрия Пескова в четверг, 20 января.

"По этой встрече нет ничего. Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер", - сказал пресс-секретарь Путина.

"Как и предполагала "Страна", в Кремле ответили отказом на предложения Турции организовать встречу Киева и Москвы по Донбассу.

Заметим, это уже второй российский отказ Турции в таком посредничестве.

Учитывая, что Эрдоган скоро приедет в Киев, тем для разговора с Зеленским после отказа Москвы у него станет меньше", - комментирует реакцию Кремля Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что Эрдоган предложил Путину и Зеленскому провести переговоры в Турции, чтобы обсудить разногласия.

Ранее мы писали, что президент Турции придает большое значение своему будущему визиту в Украину, который должен состояться в феврале. В планах Эрдогана посетить Украину с большой делегацией.

Также "Страна" информировала, что Турция хочет пригласить на встречу РФ и Украины в Стамбуле еще и представителей Донбасса.