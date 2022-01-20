Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу лицом к лицу лидеров Украины и Российской Федерации Владимира Зеленского и Владимира Путина. Она может состояться в столице Турции - Анкаре.

Об этом президент Турции Эрдоган заявил на пресс-конференции в Анкаре в четверг, 20 января.

Эрдоган заявил, что столица Турции Анкара желает организовать тет-а-тет встречу Зеленского и Путина.

"Атмосфера войны, это психологическое состояние, расстраивает нас, так как мы являемся страной, которая имеет хорошие отношения с обеими сторонами. Наша надежда состоит в том, чтобы устроить встречу уважаемых Путина и Зеленского, обеспечить встречу с глазу на глаз", - заявил президент Турции.

Кроме того, Эрдоган добавил, что "придает большое значение как визиту Путина в Турцию, так и своему визиту в Украину".

Мы писали, что в феврале президент Турции собрался приехать в Украину с большой делегацией.

Напомним, что Эрдоган предложил Путину и Зеленскому провести переговоры в Турции, чтобы обсудить разногласия.

Ранее "Страна" сообщала, что Эрдоган несколько раз заявлял о готовности стать посредником между Россией и Украиной.

Также мы писали, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова и глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировали на предложение Реджепа Тайипа Эрдогана и заявили, что не хотят привлекать президента Турции в качестве посредника между Киевом и Москвой.