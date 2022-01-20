В Министерстве иностранных дел (МИД) Турции сообщили о том, что правительство собирается пригласить на переговоры Российской Федерации и Украины представителей Донбасса и ОБСЕ в Стамбул.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.

По информации источника, на эту встречу также собираются пригласить "представителей Донбасса и ОБСЕ", а также, как отмечает информатор, такие встречи Анкара намерена проводить регулярно.

Напомним, вчера, 19 января, мы сообщали о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому и украинскому коллегам - Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому - провести переговоры в Турции и готовит визит в Украину, о котором сообщалось ранее.

Между тем, в Кремле отреагировали на инициативу Эрдогана провести переговоры Путина и Зеленского в Турции, заявив, что Москва приветствует усилия любых стран по урегулированию ситуации в Украине. Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, Россия окончательно поддержит инициативу Турции только в том случае, если та сподвигнет Украину к выполнению "Минска-2".