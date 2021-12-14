Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который трижды за десять дней заявлял о готовности стать посредником между Россией и Украиной, в начале 2022 года посетит нашу страну с целью проведения переговоров стратегического уровня.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках мероприятия "Дипломатия 2022: Приоритеты Стратегии внешнеполитической деятельности".

По словам министра, визит президента Турции для переговоров стратегического уровня ожидается в начале 2022 года.

"Вы понимаете, насколько важен этот визит в контексте безопасности и вопроса Крыма", - сказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, 29 ноября Эрдоган предложил стать посредником между Украиной и Россией.

Однако после этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова и глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировали на предложение турецкого президента. Фактически, со стороны Москвы прозвучал категорический отказ.

Кроме того, в начале декабря пресс-секретарь президента Турции заявил, что Реджеп Эрдоган готов организовать переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы Российской Федерации Владимира Путина.