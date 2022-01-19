Украина не планирует никаких наступательных операций на Донбассе, а работает исключительно над повышением обороноспособности.

Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Кулеба заверил, что Украина работает исключительно над повышением своей обороноспособности.

"Украина не планирует никаких наступательных операций, мы работаем исключительно над укреплением нашей обороноспособности, и тут конгресс США остается нашим партнером номер один", - сказал Кулеба на совместном брифинге с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

Напомним, сегодня,19 января, госсек США прибыл в Киев, где запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. После Киева у Блинкена запланирован визит в Берлин, где он 20 января проведет встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Кроме этого, Блинкен в своем выступлении перед посольством США в Киеве заявил о том, что Вашингтон заинтересован в мирном решении напряжения между Москвой и Киевом.

Также мы сообщали, что глава российского МИД Сергей Лавров перед визитом Блинкена в Украину призвал его надавить на Киев для выполнения Минских соглашений.