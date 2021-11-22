В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на обвинения в концентрации сил и средств ВСУ на границе с Россией и Беларусью. Так, Украина не планирует наступательную военные операцию на Донбассе. Киев привержен поиску политико-дипломатического разрешения конфликта.

Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта", - сообщил он.

По его словам, Украина продолжает работать над тем, чтобы "оживить" нормандский формат, а украинская дипломатия направлена на укрепление обороноспособности Украины для противодействия РФ.

"Украина продолжает упорно работать над тем, чтобы оживить Нормандский формат вместе с Германией и Францией как посредниками. Мы призываем РФ принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию вместо того, чтобы их подрывать", - написал Кулеба.

Напомним, ранее в Службе внешней разведки России опровергли подготовку наступления РФ на Украину и обвинили ВСУ в подготовке наступления на Донбассе.

Ранее "Страна" сообщала, что разведка США уверена в подготовке России к нападению на Украину в 2022 году. Атаку готовят с трех сторон - с полуострова Крым, со стороны российско-украинской границы и с территории Беларуси, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в спецслужбах.

Также вчера руководитель главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной 92 тысячи военнослужащих, а вероятное наступление может начаться с юга и востока.