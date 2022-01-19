Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об окончании переговоров с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, который сегодня прибыл в нашу столицу.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Twitter-аккаунте.

"Ценю личную вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины. Благодарен за действенную политическую поддержку и поддержку в сфере безопасности от США. Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия. Убежден, что никакого решения об Украине без Украины не будет", - заявил президент.

Напомним, Блинкен в своем выступлении перед посольством США в Киеве заявил о том, что Вашингтон заинтересован в мирном решении напряжения между Москвой и Киевом.

Также "Страна" рассказывала, о чем Блинкен будет говорить с Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. И речь не только о "российском вторжении". По информации источника "Страны", главная повестка, которую пытается навязать украинской власти администрация Байдена - пойти на политическую часть Минских соглашений и на ряд уступок России во внутренней политике под предлогом необходимости деэскалации.