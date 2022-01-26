Пока в Париже продолжаются переговоры советников лидеров "Нормандской четвёрки" по Донбассу "Страна" опросила нардепов - нужно ли по их мнению идти на прямые переговоры с представителями "ЛДНР", о чем, возможно, как раз сегодня и будут говорить советники.

Сопредседатель партии "ОПЗЖ" Юрий Бойко считает, что такие переговоры могут дать эффект, но с одним условием.

"Если переговоры будут проходить под эгидой Российской Федерации", - считает Бойко.

Юрий Бойко. Фото: "Страна"

А вот депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура утверждает, что на данном этапе идти на переговоры с "ЛДНР".

"Всеми международными институциями признано, что Россия - сторона конфликта. Но давайте будем честными, именно по инициативе экс-президента, представители, так называемых "ЛДНР", присутствовали на встречах Минского формата. Участие представителей, так называемых "ЛДНР", закреплено в Минских договоренностях", - сообщил Качура.

Александр Качура. Фото: "Страна"

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что сейчас идти на переговоры не нужно.

"Нужно вести переговоры с теми, кто принимает решение. Так называемые "ЛДНР" не принимают решение. Это не просто слова, мы с вами это видели в истории: когда они говорят одно, после этого возвращаются с переговоров с РФ, иногда меняя свою позицию на 180 градусов. Поэтому так работать невозможно и не нужно", — рассказал Разумков.

Дмитрий Разумков. Фото: "Страна"

В свою очередь депутат партии "ОПЗЖ" Илья Кива считает, что Украине нужно делать все, что даст возможность остановить войну.

"И решить наш внутренний конфликт, который забирает будущее моей страны на протяжении восьми лет. Прямые переговоры нам жизненно необходимы. Мир состоит не из взаимных претензий, а из взаимных компромиссов и уступков", - ответил нардеп.

Илья Кива. Фото: "Страна"

Депутат фракции "Слуга народа" Дмитрий Чёрный, наоборот, считает, что не нужно идти на прямые переговоры с так называемыми "ЛДНР".

"Сторона конфликта — Россия и нужно договариваться с ними. Без подогревания со стороны России, никакой войны восемь лет в нашей стране бы не было", — сказал Черный.

Дмитрий Черный. Фото: Фейсбук

Депутат партии "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович против прямых переговоров.

"А о чем договариваться с террористами?", — задает вопрос депутат.

Владимир Вятрович. Фото: Фейсбук

Так же не видит смысла договариваться с "ЛДНР" и депутат "За будущее" Тарас Батенко.

"Сторона конфликта — Россия. С ними нужно садиться и понимать, возможен ли диалог в этой ситуации", — считает Батенко.

Тарас Батенко. Фото: Фейсбук

Напомним, сегодня в Париже проходит встреча советников лидеров "Нормандского формата", на ней могут обсудить дату переговоров Украины с "ЛДНР" о статусе Донбасса.

Однако глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что прямых переговоров с "ЛДНР" не будет.