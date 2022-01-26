"Глава ДНР" Денис Пушилин приветствовал обращение первого зампреда Совета Федерации Андрея Турчака о предоставлении "республикам" вооружения.

"Предложение первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря Генерального совета ВПП "Единая Россия" Андрея Турчака в этом направлении является для нас очень значимым", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Также Пушилин заявил, что военная помощь поможет противостоять новейшим типам вооружения.

На призывы к власти РФ оказать военную помощь "республикам" Донбасса отреагировал и глава "ЛНР" Леонид Пасечник.

"В ЛНР готовы к отражению вооруженной агрессии со стороны Киева, однако будут признательны России в случае оказания ей военной помощи Луганску и Донецку", - заявил Пасечник

Отметим, что обращение Турчака поддержал также первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров и согласился, что "надо им помочь".

Напомним, вслед за Турчаком "Единая Россия" также попросила власть России вооружить "республики" Донбасса.

Ранее "Страна" писала о том, что Лавров дал понять, что Россия откажется вооружать "ЛДНР" в случае выполнения Киевом Минских соглашений.

Также мы сообщали, что в "Борисполь" прибыли 100 тонн летального оружия из США. В нем есть три сотни "Джавелинов".