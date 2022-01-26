В России активизируют тему с поставками оружия "ЛДНР". После заявления заместителя главы Совета Федерации Андрея Турчака о необходимости военной помощи "ЛДНР".

С аналогичным заявлением выступила провластная фракция Госдумы "Единая Россия". Она просит власти РФ помочь "ДНР" и "ЛНР" военными поставками и принять "все меры для обеспечения безопасности их граждан". Об этом заявил глава фракции Владимир Васильев.

"Мы долго ждали, пока разумное решение восторжествует в Вашингтоне, но этого не происходит. Нас беспокоит защита жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории "ЛНР" и "ДНР". Во фракции, в партии, мы консультировались по этому вопросу и пришли к решению, что не можем бросить людей на произвол киевского режима. Мы обращаемся к руководству страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции а также принять меры для обеспечения безопасности граждан", - заявил Васильев.

Напомним, Лавров дал понять, что Россия откажется вооружать "ЛДНР" в случае выполнения Киевом Минских соглашений.

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