Министерство обороны ФРГ объяснило закрытие немецкого воздушного пространства для британских самолетов, которые накануне перевозили вооружение в Украину и вынуждены были облетать территорию Германии и следовать более длинным путем.

В Минобороны Германии заявили, что не отказывали Британии в доступе к своему воздушному пространству.

Об этом сообщил журналиста BILD Юлиан Репке в своем микроблоге в Twitter.

"Германия не отказывала в доступе к своему воздушному пространству, поскольку Великобритания не подавала запрос, между Великобританией и Германией не было спора по этому вопросу", - процитировал он официальный ответ немецкого Минобороны.

Напомним, 17 января в аэропорту "Борисполь" совершили посадку два транспортных самолета C-17A Globemaster III британских ВВС, которые, вероятно, доставили легкие противотанковые оборонительные системы.

Как сообщалось, в июне 2021 года на тот момент глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что его страна не станет поставлять оружие для Украины, потому что это может снизить эффективность Нормандского формата.

Перед этим в одном из своих интервью Владимир Зеленский заявил о желании получить от ФРГ военное оборудование и технику. После заявления Зеленского в МИД ФРГ заявили, что "поставки оружия в Украину не помогут решить конфликт на Донбассе".

В свою очередь вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Киев продолжит диалог с Германией о поставке оружия в Украину, против которого выступает Берлин.