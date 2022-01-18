США в рамках военной помощи Украине планируют предоставить ВСУ пять вертолетов Ми-17В5 и один Ми-8МТВ. Ранее они принадлежали ВВС Афганистана.

Об этом пишет Defence Blog.

По информации издания, США предоставят Украине шесть вертолетов, ранее принадлежавших ВВС Афганистана. Ожидается, что первая партия поступит в Украину этой весной.

Афганские СМИ сообщают, что всего около двух десятков вертолетов типа Ми-8/17 афганских ВВС в настоящее время находятся за пределами страны и их судьба остается неизвестной.

Также журналисты пишут, что эти вертолеты, "несомненно, использовались во время бегства афганских правительственных лидеров и военнослужащих в соседние страны, такие как Таджикистан и Узбекистан".

Напомним, ранее CNN, ссылаясь на собственные источники, сообщал, что Пентагон настаивает на том, чтобы некоторое оборудование, которое должно было быть отправлено в Афганистан, например, вертолеты МИ-17, было отправлено в Украину.

Также мы писали о том, что демократы Сената США подготовили законопроект, в котором предлагают в случае вторжения России в Украину не только ввести санкции против РФ, но и предоставить Украине 500 миллионов долларов экстренной помощи. Помимо этого, авторы законопроекта считают, что должен быть составлен "план по передаче Украине вооружения, которое ранее было подготовлено для проведения операций в Афганистане".