В Кремле считают позитивной готовность США обсуждать неразмещение вооружений в Украине, о которой во время пресс-конференции 19 января заявил американский президент Джо Байден.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

По его словам, сигналы из Вашингтона о готовности обсуждать тему неразмещения вооружений в Украине можно назвать позитивным фактом.

"Действительно, сигнализируют определенную готовность обсуждать некоторые вопросы, связанные с этой ситуацией, со стороны Вашингтона и НАТО, что, наверное, относится к позитивной стороне", - сказал Песков.

Также он заявил, что позиция Москвы по вопросу непринятия Украины в НАТО столь же принципиальная для России, как и вопрос неразмещения там стратегического вооружения.

"Непринятие Украины в НАТО в ближайшей перспективе не означает отказ от принятия Украины в среднесрочной перспективе. С точки зрения диалектики развития международных отношений это один момент", - сказал Дмитрий Песков.

Напомним, Байден оценил перспективы вступления Украины в НАТО как маловероятные.

Также мы писали о том, что недавно Столтенберг пригласил Россию и страны-члены НАТО на новые встречи для обсуждения европейской безопасности.