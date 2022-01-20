Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что для вступления в Североатлантический Альянс Украине необходимо осуществить ряд значительных изменений. По его мнению, "в нашей стране есть проблемы с уважением прав нацменьшинств".

Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"Украинцам нужно провести ряд серьезных изменений, если они серьезно думают о евроатлантической интеграции. Об одной такой сфере я скажу конкретно: это уважение прав национальных меньшинств, потому что у Украины тут много недостатков", - сказал Сийярто, отвечая на вопрос журналиста о том, возможно ли вступление Украины в НАТО.

Сийярто пояснил, что в Будапеште не удовлетворены ситуацией с правами этнических венгров в Украине.

"Их права на образование на родном языке, на его использование в администрации, в культуре и религии нарушаются. Закон, который запрещает лицам с двойным гражданством занимать общественные должности, является антидемократическим. Мы понимаем, с какими вызовами сталкивается Украина, ее борьбу за суверенитет и территориальную целостность, но мы никогда не примем такого подхода к национальным меньшинствам", - добавил министр.

В агентстве добавили, что сейчас глава МИД Венгрии находится в Нью-Йорке, где примет участие в мероприятиях по линии ООН.

Ранее мы писали, что Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО. Когда это случится - неизвестно.

Также сообщали, что Кабмин утвердил план мероприятий до 2025 года по интеграции в НАТО.