Президент США Джо Байден не исключил, что Россия и НАТО могут договориться о неразмещении стратегического вооружения в Украине.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме.

"Он (Владимир Путин - Ред.) сказал мне, что хочет две вещи, гарантии. Одна - это то, что Украина никогда не войдет в НАТО. Второе - то, что на Украине не будут размещены стратегические вооружения. Мы можем прийти к чему-то по второму элементу", - сказал Байден, пояснив, что от Москвы в этом случае тоже будут ожидать соответствующих ответных шагов.

Напомним, что во время пресс-конференции Байден также заявил, что вторжение в Украину обернется катастрофой для России. В частности пригрозил, что российские банки не смогут проводить операции с долларами.

Ранее мы писали о том, что Россия представила проект договора с США по гарантиям безопасности. В него вошли двенадцать пунктов, в том числе - исключение дальнейшего расширения альянса на восток и присоединения к нему Украины. Мы публиковали полный список из всех этих пунктов.

Судьба переговоров США и России пока неизвестна.