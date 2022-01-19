Заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков заявил, что Москва считает неприемлемым сценарием идею о моратории на нерасширение Североатлантического Альянса на какой-то срок. Он сказал, что РФ нужны четкие гарантии невступления в НАТО Грузии и Украины.

Цитирует Рябкова РИА "Новости" в среду, 19 января.

"Для нас приоритетом является достижение юридически обязывающих, твердых гарантий со стороны США, что эта страна (Украина - Ред.) и другие страны, которые мы уже упоминали, не станут членами НАТО. Это известная формула бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Вот это должно быть исключено, это должно быть заменено пониманием, что это не произойдет никогда", - сказал замглавы МИД РФ.

Напомним, Россия представила проект договора с США по гарантиям безопасности. Главное требование Москвы - гарантии нерасширения НАТО на восток.

Также мы писали, что ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров сказал, что Москве мало будет гарантий относительно невступления Украины в Альянс.

Также мы писали, что Сергей Рябков в рамках переговоров Америки и РФ по вопросам гарантий безопасности, которые прошли в Женеве, заявил, что ключевое требование России по НАТО "категорически" не продвигается.