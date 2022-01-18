Все участники заседавшего на прошлой неделе Совета Россия-НАТО приглашены на серию встреч для обсуждения вопросов европейской безопасности.

Об этом сообщил Генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной с канцлером Германии Олафом Шольцом пресс-конференции, сообщает DW.

По его словам, в ходе этих встреч речь может пойти о сокращении рисков военной активности, достижении большей прозрачности в оборонной сфере и усовершенствовании каналов общения.

"На прошлой неделе члены Альянса и Россия встретились на Совете Россия-НАТО, и члены НАТО готовы встретиться снова - чтобы выдвигать конкретные предложения, а также добиваться конструктивных результатов. Сегодня я пригласил всех членов Совета Россия-НАТО на ряд встреч" - сказал Столтенберг.

Также Столтенберг призвал Россию отменить свое решение о расторжении дипломатических отношений с НАТО.

По словам генсека, члены НАТО также готовы обсудить конкретные предложения по уменьшению рисков и повышению прозрачности военной деятельности, снижению космических и киберугрозы, контролю над вооружениями, разоружением и нераспространением.

"Итак, НАТО готов, а союзники по НАТО готовы участвовать и выслушать беспокойство России. Но мы не пойдем на компромисс по основным принципам, таким как право каждой нации выбирать свой путь и способность НАТО защищать и защищать всех союзников", - добавил Столтенберг.

Напомним, инициированные Россией переговоры по стратегической стабильности с США проходили в три этапа. По их итогам, как писала "Страна", складывается неоднозначное впечатление.

С одной стороны, по главному пункту (нерасширение НАТО) нет совершенно никаких подвижек. Запад отказывается давать такие гарантии (по крайней мере, так публично он заявляет, да и Россия подтверждает). И обе стороны резко усиливают конфронтационную риторику. А с другой стороны, обе стороны говорят о том, что по ряду направлений компромисс все же возможен. Мы подробно рассказывали, как прошли переговоры США и РФ и о чем сторонам удалось договориться.

Также мы сообщали, что в Госдуме РФ обвинили НАТО в стремлении оккупировать Украину.