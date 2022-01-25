В Украину прибыла новая, уже третья, партия помощи США для украинских военных прибыла на Украину. В нее входит современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения. Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Очередная доставка международной технической помощи США для ВСУ уже в Украине. Партию встречают коллеги из Минобороны и Посольства США в Международном аэропорту "Борисполь". В пакете: современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения", - говорится в сообщении.

Самолет с боеприпасами прибыл в аэропорт "Борисполь" днем во вторник, 26 января. Эта партия является частью новой помощи в размере 200 миллионов долларов, которую США направляют Украине. Она включала в себя почти 100 тонн летального оружия и снаряжения, в том числе боеприпасы для ВСУ на линии фронта.

Напомним, 22 января в Украину прибыла первая партия летального оружия из США в рамках пакета военной помощи на $200 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина снова обратилась к ФРГ за военной помощью, запросив хотя бы бронежилеты.

Также мы сообщали, что США в рамках военной помощи Украине планируют передать ВСУ вертолеты, которые ранее были у Афганистана.