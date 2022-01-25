Украине не место в НАТО, а в случае российско-украинской эскалации ни одного хорватского солдата в зоне боевых действий не будет. Такое заявление сделал президент Хорватии Зоран Миланович во время посещения завода "Kraš", комментируя действия Хорватии в случае эскалации ситуации в Украине, он заявил, что Хорватия будет в стороне и не пошлет войска.

"Я понятия не имею об этом. А я главнокомандующий армией. Я смотрю заявления, в которых НАТО увеличивает свое присутствие, присылает какие-то разведывательные корабли. Мы тут ни при чем, гарантирую это. Хорватия не пошлет войска, ни одного хорватского солдата", - ответил он.

По его словам, такая позиция не связана с Россией или Украиной, а в первую очередь, связана с политикой США.

"Мы не только не будем отправлять военных, но если произойдет эскалация, отзовем всех до последнего хорватского военного. Это не связано ни с Украиной, ни с Россией, это связано с динамикой американской внутренней политики, Джо Байдена и его администрации, которых я поддержал, единственный в Европе… но в вопросах международной безопасности вижу опасное поведение", - сказал президент Хорватии.

Ранее "Страна" писала о том, что НАТО направляет войска в Восточную Европу. Союзники альянса переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания сил в Восточной Европе.

Также мы сообщали, что Рада поддержала обращение к миру из-за требования РФ не принимать Украину в НАТО.