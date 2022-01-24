В Кремле заявили о нарастании напряженности в сфере безопасности из-за стягивания сил и средств НАТО в Восточной Европе.

Такое предупреждение сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в понедельник, 24 января, в общении с журналистами.

"Что касается конкретных действий, мы видим с вами заявления, которые публикует Североатлантический альянс об увеличении контингента, и стягивание сил и средств на восточный фланг. Все это приводит к тому, что напряженность растет", - сказал представитель Кремля.

Сложившаяся ситуация возникла по причине того, что Соединенные Штаты распространяют недостоверную информацию, считает Песков.

"Я хочу обратить внимание, что все это происходит не из-за того, что делаем мы, Россия. Это все происходит из-за того, что делают НАТО, Соединенные Штаты, и за счет той информации, которую они распространяют", - добавил Песков.

Он утверждает, что активность НАТО у границ РФ не может игнорироваться российскими военными.

"Подобные действия и повышенная активность НАТО вблизи наших границ не могут игнорироваться нашими военными, которые несут ответственность за безопасность нашей страны", - указал представитель Кремля.

При этом вопрос, можно ли считать участие кораблей Балтийского флота в учениях реакцией на переброску сил НАТО в Восточной Европе и странах Балтии, он предложил адресовать в Министерство обороны.

"Все-таки имеет место постоянный процесс учений, маневров, военного строительства, который никогда не прекращался и будет дальше продолжаться", - подытожил Песков.

Напомним, ранее мы писали, что союзники по НАТО переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания сил Альянса в Восточной Европе, усиливая сдерживание и оборону союзников. По данным НАТО, Россия продолжает наращивать свое военное присутствие в Украине и вокруг нее.

Помимо этого, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО вообще не обсуждает вступление новых государств Восточной Европы, однако альянс не может гарантировать нерасширение на восток.