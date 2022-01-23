Американская газета The New York Times опубликовала статью, озаглавленную "Как отступить из Украины?". В ней речь идет о том, что Штатам стоит отказаться от идеи, что исключение перспектив членства Украины в НАТО - это какая-то невозможная уступка.

Автор статьи Росс Даудат пишет, что "одна из самых сложных задач в геополитике - выяснить, как провести успешное отступление".

"Мы стали свидетелями этой реальности прошлым летом в Афганистане, когда администрация Байдена сделала правильный стратегический выбор — сократила наши потери вместо того, чтобы наращивать их для сохранения морально несостоятельного статус-кво, — но затем пошатнулась в результате катастрофического ухода, который обнажил американскую некомпетентность. Теперь мы сталкиваемся с той же проблемой с Украиной", - считает он.

Попытка вывести Украину из орбиты России, приоткрытая дверь для украинцев, которые предпочитали союзы, ориентированные на Запад, "была глупым чрезмерным обязательством, даже когда американская мощь была на пике", пишет The New York Times.

"Учитывая эти реалии и настоятельную необходимость сконцентрировать американскую мощь в Восточной Азии для противодействия Китаю, достаточно ясно, где может закончиться идеальное отступление: с постоянным откладыванием расширения НАТО, с Украиной, находящейся под неизбежным давлением России, но не подвергшейся вторжению и не аннексированной, на наших союзников по НАТО ложится больше бремени по поддержанию периметра безопасности в Восточной Европе", - говорится в статье.

По мнению автора, США придают слишком большое значение идее о том, что только НАТО может определять, кто вступает в альянс и что простое исключение перспективы членства Украины - это какая-то невозможная уступка.

"Это тщеславие является анахронизмом, артефактом периода после окончания "холодной войны", когда на короткое время казалось возможным, что, как выразился историк Адам Туз, решающие границы мира "будут проведены западными державами, Соединенными Штатами и ЕС, на своих условиях и в соответствии со своими силами и предпочтениями", - пишет The New York Times.

По мнению автора статьи, если США не могут сразу отказаться от этой идеи, тогда отказаться от нее на какой-то длительный период - например, 25 лет, - кажется разумной сделкой.

Напомним, недавно президент США Байден оценил перспективы вступления Украины в НАТО как маловероятные.

Также мы писали, что Байден допустил, что Россия и НАТО могут договориться о неразмещении стратегических вооружений в Украине.