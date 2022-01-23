Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО вообще не обсуждает вступление новых государств Восточной Европы, однако альянс не может гарантировать нерасширение на восток.

Об этом он сказал в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.

"НАТО вообще не обсуждает вступление новых государств Восточной Европы. Этот вопрос вообще не значится в повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии быть не может", - сказал он в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.

Напомним, гарантия нерасширения НАТО на восток - это одно из ключевых предложений России к США и альянсу на переговорах по взаимной безопасности.

"Страна" писала о том, что заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва считает неприемлемым сценарием идею о моратории на нерасширение Североатлантического Альянса на какой-то срок. Он сказал, что РФ нужны четкие гарантии невступления в НАТО Грузии и Украины.

Также мы сообщали, что недавно президент США Джо Байден оценил перспективы вступления Украины в НАТО как маловероятные.