Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков в ответ на требования России вывести силы НАТО из страны ответил, что София сама принимает решение о своей защите с союзниками по Альянсу.

Об этом сообщает Reuters.

"Болгария – суверенная страна, которая давно сделала свой выбор, став членом НАТО. Таким образом, мы сами решаем организовывать оборону нашей страны в координации с нашими партнерами", - заявил премьер.

Он добавил, что в Североатлантическом договоре не предусмотрена выборочная или коллективная оборона кого-нибудь из членов НАТО.

В свою очередь в МИД Румынии подобные требования Москвы назвали неуместными.

"Министерство иностранных дел отвергает как неуместные и безосновательные заявления Министерства иностранных дел Российской Федерации относительно военного присутствия союзников на восточной стороне НАТО", - сказано в заявлении ведомства.

В МИД напомнили, что эта просьба РФ уже была отклонена Североатлантическим альянсом как неприемлемая и публично, и в диалоге НАТО с РФ, и России с США.

"Такая просьба неприемлема и не может быть предметом переговоров, учитывая, что позиция сдерживания и обороны напрямую связана и является неотъемлемой частью механизма коллективной обороны НАТО, в отношении которого никакая третья страна не может иметь права вето", - сказано в сообщении.

Напомним, в предложения России по безопасности предусмотрен вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии. Кроме того, в МИД РФ назвали давлением слова генсека НАТО Столтенберга о готовности принять в НАТО Финляндию и Швецию.

Также сообщалось, что 21 января в Женеве прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Переговоры продлились 1,5 часа и после них Энтони Блинкен заявил, что вопросы безопасности США готовы решать, но на "взаимных условиях".